В больницах Курганской области выявили дефицит врачей, туалетов и медикаментов

Активисты Общероссийского народного фронта проверили медицинские учреждения Курганской области. Состояние некоторых больниц оказалось плачевным – помимо «кадрового голода» там наблюдаются проблемы с медикаментами и туалетами.

Местные жители рассказали активистам ОНФ о том, что в некоторых больницах нет собственного транспорта. До таких медицинских учреждений больным приходится добираться самостоятельно. Помимо этого, зауральцы вынуждены самостоятельно покупать бинты, шприцы и другие медикаменты, ведь в больницах их попросту нет.

В некоторых больницах даже нет туалетов, больным и медикам приходится покидать здание учреждения и идти в уличный санузел. Проблемой для жителей сел является еще и отсутствие медицинского оборудования. В некоторых больницах аппаратов или не хватает, или они уже давно устарели. Ремонты в сельских больницах также являются проблемной темой. Некоторые медики самостоятельно ремонтируют здания и ведут работы по облагораживанию больниц и устранению неполадок.

Проверки были проведены в больницах сел, где проживает меньше 2 000 человек. Были осмотрены 6 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 фельдшерских здравпункта и 2 врачебные амбулатории. Местные жители рассказали «фронтовикам» о проблемах, а те намеренны передать итоги проверок в региональный департамент здравоохранения.