В Италии ученые нашли способ профилактики рака

В Италии специалисты проводили опыты на мышах: в пищу грызунам добавляли клубничный концентрат.

Спустя пять недель после того, как мыши питались концентратом клубники, их раковые опухоли стали уменьшаться в размерах. В случаях, когда у грызунов наблюдали небольшие опухоли, то после такого питания они исчезали вовсе. Специалисты полагают, что клубника может также действовать на организм человека. Подобный эффект они объяснили тем, что клубника способна уменьшить активность генов, отвечающих за метастазы. Ранее исследования показали, что при употреблении в день всего 10-15 ягод можно снизить уровень холестерина в крови и даже укрепить артерии.

Ученые также подчеркнули, что клубника - прекрасная профилактика рака молочной железы. Человеку в день советуют съедать хотя бы 400 граммов этих ягод для благоприятного эффекта.

Напомним, что недавно ученые из Университета Техаса разработали новое лекарственное средство для лечения рака молочной железы. Тестирование показало, что от ежедневной таблетки результат намного лучше, нежели от процедур химиотерапии. У 62% людей от новой таблетки уменьшался размер опухоли, а вот те, кто пошел на химиотерапию, в 27% случаев имели не такой результат.