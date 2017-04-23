Диетологи раскрыли секрет энергетической диеты

Многие отмечают энергетические спады, которые случаются в абсолютно неподходящее время. Например, это ситуации когда не хочется вставать утром. Специалисты утверждают, что с этим можно бороться с помощью простой энергетической диеты.

Первым в списке нового рациона является банан, особенно вместе с миндальным маслом. В банане содержатся полезные магний, минералы и витамины, в то время как миндаль обеспечит жирами, белком и калием. Такое сочетание приводит к улучшению настроения и дает заряд бодрости.

Удивительно, но взбодриться поможет даже сладкий картофель. Сложные углеводы медленно высвобождают энергию, что позволяет оставаться в приподнятом настроении продолжительное время. Кроме того, высокий уровень клетчатки будет способствовать потере веса.

Также диетологи раскрыли другую важную составляющую энергетической диеты, которой является зеленый чай. Его главное преимущество состоит в ускорении метаболизма. Это ведет к тому, что организм быстрее переварит пищу и перестанет тратить на это энергию. Таким образом, можно не только получить секрет бодрости, но и сбросить 70 лишних калорий за день.

Кроме названных продуктов, диетологи также выделяют яйца, мед, грибы и орехи как важную составляющую энергетической диеты.