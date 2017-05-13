Ученые выявили большую пользу куриных яиц для сердечно-сосудистой системы

Группа ученых из Китая и Великобритании провели многолетний эксперимент при участии 416 тысяч китайских добровольцев, доказавший пользу яиц. Такое исследование появилось в издании ScienceDaily.

Участники от 30 до 79 лет сообщали о наличии в рационе куриных яиц, а медики соотносили информацию с медицинскими показателями. За девять лет работы врачи зафиксировали 83,977 недугов, связанных с сердечно-сосудистой системой. От них погибли 9985 человек.

Авторы работы проанализировали все полученные данные и обнаружили, что съедающие минимум пять яиц в неделю умирали от геморрагических инсультов на 28% процентов реже тех, кто ел около двух яиц. При этом последние на 12% чаще попадали в больницу с ишемической болезнью и на 18% - с другими заболеваниями сердца. Таким образом, яйца являются хорошей профилактикой упомянутых недугов.

Ранее "Версия" писала о влиянии яиц на организм диабетиков. Сотрудники Университета Сиднея заметили, что страдающие диабетом второго типа могут безвредно потреблять за сутки 1-2 яйца. Такое количество продукта не приведет к увеличению вредного холестерина в крови.