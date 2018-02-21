Российско-французское сотрудничество в борьбе с ВИЧ

Известный французский ученый, первооткрыватель ВИЧ профессор Жан-Клод Шерман рассказал в интервью ИА «REGNUM» о своих совместных работах с российской компанией «Материа Медика Холдинг».

Профессор Шерман рассказал, что компания, возглавляемая профессором Олегом Эпштейном, разработала особый класс препаратов на базе релиз-активных антител, являющихся новым биотехнологическим классом препаратов, успех которых в лечении многих заболеваний, в том числе и вирусных, должен быть взять на вооружение для разработки подходов к коррекции с иммунодефицитных состояний у пациентов.

На данный момент, совместно со своим французским коллегой фармпроизводитель занимается разработкой диагностического иммуноферментного набора. По мнению профессора Шермана, данный набор поможет оптимизировать существующие подходы к антиретровирусной терапии, т.к. позволит выявлять среди пациентов тех, для которых характерно быстрое развитие заболевания («прогрессоры»), и тех, у которых оно развивается медленно («непрогрессоры»).