Учёные доказали пользу от высокой температуры тела

Уорикские математики и манчестерские биологи выяснили действие температуры тела на иммунную систему человека и почему её сбивание не всегда является необходимой мерой.

Было принято решение разделить исследование на несколько этапов. Первым из них стало создание математической модели, которая предоставила возможность расчёта реакции организма на различные температуры. Оказалось, что чем выше температура тела, тем активнее работает иммунитет. Благодаря функционированию одного из белков гены иммунного ответа ускоряются при повышении температуры и соответственно замедляются при её снижении.

Также при работе белка А20 происходит сдерживание воспаления и заболеваний в принципе. При лабораторных опытах на крысах выяснилось, что при изъятии этого белка из организма взаимосвязь между температурой и иммунитетом исчезла.

Учёные заявили, что полученная информация поможет синтезировать инновационные лекарства, которые помогли бы более подробно разобраться в строении и работе иммунной системы.