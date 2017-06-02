Инженеры из Джорджии хотят упростить жизнь глухонемым

Американские инженеры из Джорджии выпустили первоначальную версию кольца Fingerprint, которое было специально разработано для глухонемых.

С помощью этого приспособления люди смогут общаться на языке жестов в Сети. На первом этапе исследования девайс представляет собой специальный датчик, надевающийся на большой палец. В нём содержится масса сенсоров, которые могут определить положение как пальцев, так и руки, в пространстве, поэтому устройство может распознать, что «вещает» человек жестами.

После этого все собранные данные синхронизируются с компьютером и таким образом попадают в Интернет. Разработчики утверждают, что их детище даст возможность любому человеку, даже с ограниченными возможностями, общаться с любым собеседником.

Также Fingerprint вполне может пригодиться людям, которые страдают от артрита и расстройствами опорно-двигательного аппарата. Сроки выхода полноценного устройства не разглашаются, так как этапы тестирования в самом разгаре.