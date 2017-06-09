«Росконтроль» нашел мышьяк в развесных креветках из супермаркетов

Согласно результатам проверок, в супермаркетах «Перекресток», «Ашан» и «Карусель» содержание мышьяка в 2 раза превысило допустимые нормы. В развесных креветках из сетевых магазинов «О'кей» и «Виктория» опасного вещества немного меньше, но его количество также превышает уровень допустимого содержания.

Для проверки в «Росконтроле» закупили креветки сразу в 6 супермаркетах. В морепродуктах, которые продаются на развес, эксперты искали мышьяк. Оказалось, что в 5 из 6 образцах содержание опасного вещества превысило нормы.

Как заявила главный эксперт «Росконтроля» Ирина Аркатова, постоянное употребление продуктов, содержащих мышьяк, может иметь негативные последствия. У человека, который будет часто есть продукты, где не соблюдены предельно-допустимые нормы содержания данного вещества, может быть поражена центральная нервная система. Помимо этого, могут возникнуть проблемы с кожей. Дело в том, что мышьяк имеет свойство накапливаться в организме, оказывая на него общетоксическое воздействие.

По информации экспертов, в креветках мышьяк может накапливаться, его они получает из воды и корма. Производитель должен следить за уровнем вещества в продукте, однако некоторые игнорируют данное правило, опасаясь лишиться значительной части прибыли.

Безопасные креветки эксперты нашли лишь в супермаркете Eurospar. Во всех остальных супермаркетах, в которых была совершена закупка морепродуктов, нормы по урвоню мышьяка были нарушены. Так, в «Перекрестке», «Ашане», и в «Карусели» продаются креветки, в которых два раза больше мышьяка, чем этого разрешают нормы. В «О'кей» и «Виктория» креветки продаются с меньшим содержание мышьяка, однако и его количество превышает установленные нормативы.