Учёные назвали вещество, которое нарушает обменный процесс и приводит к ожирению

Группа учёных из университетов Авейро и Байра Интериор в Португалии обнаружила вещество, которое нарушает принцип переработки и хранение жиров в теле человека. Исследователи рассказали, как снизить негативное влияние химического вещества, которое окружает нас повсюду.

Обезогены – химические вещества, которые нарушают естественные процессы переработки и накопления жиров в теле человека. Они изменяют работу клеток, и приводят к накоплению жира, а также к увеличению аппетита, что не только приводит к ожирению. Предыдущие исследования обнаружили, что эти химикаты содержатся во многих повседневных продуктах. Это, например, пестициды, пластмассы, антипирены, антипригарные покрытия на кухонной посуде и одежде, а также искусственные подсластители.

Группа учёных из Португалии проанализировала все предыдущие исследования и заключили, что больше всего обезогенов человек получает из своего рациона, химических средств, посуды и косметики.

Основываясь на результатах анализа, они рассказали, как снизить воздействия обезогена. Специалисты советуют покупать овощи и фрукты у фермеров без пестицидов, отказаться от готовой еды с большим количеством ингредиентов. Кроме этого нужно уменьшить использования пластика для продуктов и напитков, особенно не нагревать его. В доме нужно содержать чистоту, не ходить в уличной обуви, проводить ежедневную уборку без химических чистящих средств, которые также содержат опасные вещества.