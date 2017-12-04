Зависимость от компьютерных игр впервые войдет в международный список болезней от ВОЗ

По мнению психиатра Олега Бузика, интернет-зависимостью чаще всего страдают подростки. На них социальная жизнь имеет большое воздействие, поскольку она может влиять на из эмоциональное состояние. Из-за этого может снижаться их уровень успеваемости, а также подростки начинают чувствовать трудности, когда общаются с кем-то в реальной жизни. В конце концов подростки теряют интерес к реальности, поскольку их все больше привлекает виртуальная жизнь.

В 2018 году ВОЗ планирует опубликовать новый международный список болезней. В список впервые за историю будет записана зависимость от видеоигр. Уровень болезни настолько распространен, что в одной только России сейчас на грани игровой зависимости находятся примерно 20 миллионов человек. И это если не считать зависимости от лайков, социальных сетей и селфи.

Селфимания это тоже своего рода болезнь. Многие не могут прожить ни дня без опубликованных фотографий, По мнению психиатра, зависимость начинает определятся, когда человек настолько зависим от виртуальной жизни, что для него это уже гораздо важнее учебы, работы, а также реальных друзей и родственников. Были и такие случаи, когда люди готовы были пойти на риск, чтобы сделать удачное селфи. Многие из них заканчивались трагически.