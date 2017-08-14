Средняя продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

Благодаря возвращению к централизованному управлению здравоохранением, за 6 лет России удалось значительно сократить уровень смертности и увеличить продолжительность жизни, который в настоящее время достиг исторического максимума – 72,7 лет.

До 2012 года в сфере здравоохранения России применялся новаторский подход, предложенный занимавшей на тот момент должность министра отрасли Татьяной Голиковой. Суть подхода заключалась в попытке предоставить региональным ведомствам полную автономию, а также сэкономить значительную часть бюджетных средств за счет сокращения числа фельдшерских акушерских пунктов и больниц.

Новое Министерство, которое возглавила Вероника Скворцова, решило вновь консолидировать 85 субъектов в единую систему, контролирующую все аспекты предоставления врачебной помощи.

Начиная с 2012 года, в деревнях и селах страны каждый год открываются закрытые ранее и новые медицинские пункты. Только в 2017 году в регионах было сдано в эксплуатацию 513 новых объектов здравоохранения, 55 подвижных диагностических комплексов, позволяющих проводить обследования жителей небольших поселков на местах, и предоставлено более полутора тысяч новых машин скорой помощи.

Результатом централизованного управления здравоохранением стали десятки тысяч спасенных жизней, а также за долгие годы уровень рождаемости в стране превысил уровень смертности.







