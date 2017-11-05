Владельцев пчелиных пасек в Твери вынуждают завести паспорта на своих пчел

Министерство сельского хозяйства России напомнило тверским пчеловодам о приказе, в котором говорится о том, что владельцам пчел нужно зарегистрировать свои пасеки. Кроме того представители Министерства будут проверять соблюдение ветеринарно-санитарных правил по содержанию пчел. Приказ под номером 194 вышел 19 мая 2016 года.

Паспорт для пасеки нужен для того, чтобы фиксировать ее санитарное состояние. Это нужно для того, чтобы предотвратить болезни, которые передаются пчелами с помощью укуса или выпускания жала.

В документе подробно описаны все сведения о пчеловоде и его насекомых, а также о том какие исследования проводились над пчелами и какие результаты они показали. В паспорте также написано количество пчел и обстановка в пчелосемье.

Для того, чтобы получить ветеринарно-санитарный паспорт для своей пасеки, владелец должен обратиться в районную станцию по борьбе с болезнями животных.