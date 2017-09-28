Питерский депутат предложил наносить устрашающие надписи на упаковки с фастфудом

Алексей Цивилев считает, что реклама фастфуда должна предупреждать об опасности и последствиям употребления продуктов, содержащих большое количество трансжиров, сахара и соли. По мнению депутата, на упаковках вредной пищи должны быть надписи аналогичны тем, что размещают на упаковках сигарет. С этой просьбой он обратился к Роспотребнадзору и Минздраву России.

По требованию Цивилева, предупреждение об опасности должно размещаться не меньше чем на 50% от всей упаковки. Предупреждения могут появиться даже на бумажных пакетах, которые используют в ресторанах быстрого питания. А в рекламе надпись должна занимать не меньше 10% от всего пространства.

Цивилев считает, что это обеспечит потребителей правдивой информацией обо всех свойствах этой вредной пищи и снизит риск заболеть такими болезнями как ожирение. Минздрав предоставил данные о том, что ожирение было зарегистрировано у 5-8% детей школьного возраста, а вес, который немного превышает норму, зафиксировали у 11-18% детей.