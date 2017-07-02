В Кургане малыш подхватил серьезную инфекцию, съев рыбу из супермаркета

В России нет лекарства, которое может вылечить ребенка от описторхоза – заражения паразитом двуустки, который попал в организм малыша из рыбы, купленной в супермаркете. Для лечения необходимо дать малышу бильтрицид, который производит немецкий концерн Bayer, найти данное лекарство пока что весьма сложно.

Как сообщается, в Кургане мальчик съел рыбу из супермаркета. Семья малыша купила в местном магазине карася, после чего юный житель Кургана попал в больницу. Врачи диагностировали у малыша описторхоз, который вызван заражением паразитом двуустки. Ребенку прописали лекарство бильтрицид, однако найти его в больницах или в аптеках мать малыша так и не смогла.

По словам матери малыша, помочь в лечении ребенка ей помогли неравнодушные люди, узнавшие о проблеме. В областной инфекционной больнице подтвердили дефицит бильтрицида. По словам главврача медицинского учреждения Игоря Журавского, каждый день появляется новый пациент, которому нужно это лекарство. Однако, с октября 2017 года в стране бильтрицида нет. Ожидается, что препарат может быть завезен в Россию летом 2018 года, но что делать тем, кому лекарство нужно уже сейчас – никто не знает.