В Омской области за 2018 год ВИЧ-инфекцией заразился 641 человек

СПИД-центр из Омска решил обнародовать данные по статистике заболеваемости вирусом иммунодефицита человека в связи с эпидемической ситуацией. В 2018 году с января по апрель было зафиксировано 641 ВИЧ-инфицированный житель Омской области. Таким образом специалисты предупреждают о том, что показатель заболеваемости ВИЧ на данный момент приравнивается к 32,5 на 100 000 населения.

За первые 3 месяца медики обнаружили ВИЧ у 467 человек, а за апрель этот показатель увеличился на 174 человека.

Известно, что в Омской области начали отслеживать эпидемическую ситуацию в связи с заболеванием ВИЧ-инфекцией с 1996 года. За это время врачи обнаружили ВИЧ у 17621 человека. 15,4% от этих людей получили инфекцию, находясь в колонии. Если считать по всем данным, то показатель заболеваемости составляет 893,3 на 100 000 населения.

Наибольшее количество случаев с заболеванием медики зарегистрировали в Советском округе. Там в период с января по апрель было зафиксировано 123 случая. В сельских районах Омска больше всего заболевших было в Нижнеомском районе. Там было зафиксировано 6 случаев.

В 2017 году по заболеваемости 58% инфекций были переданы через половой контакт, 41% людей были заражены из-за внутривенного употребления наркотических веществ и только 1% заболевших получили ВИЧ через кровь.

Сотрудники министерства здравоохранения сообщили о том, что в Омской области с 14 по 20 мая будет открыта горячая линия для того, чтобы жители Омска могли задать свои вопросы квалифицированным медикам. Линия доступна омичам по телефону 63-09-94 в период с 8:00 до 16:00.