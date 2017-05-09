Учёные: Упражнения способны победить предрасположенность к ожирению при менопаузе

Учёные из Североамериканского общества по изучению менопаузы (NAMS) заявили, что физические упражнения способны победить предрасположенность к ожирению у женщин в этот период. По словам ведущего автора Джоан Пинкертон, если заниматься регулярно, то генетику можно будет победить. Результаты исследования представили в журнале Menopause.

Эксперты отмечают, что очень часто женщины обвиняют именно генетику в расширении талии. Согласно данным ранних экспериментов, генетика действительно влияет на массу тела, и эффект постепенно только нарастает. Однако результаты нового исследования показывают, с возрастом, а именно в период менопаузы, дамы способны преодолевать предрасположенность к ожирению через физические упражнения.

Наиболее значительно это для женщин от 70 лет и старше. Физические упражнения помогают укрепить мышечную массу, сделать кости прочнее, а также ослабить артрит, улучшить настроение и так далее. Специалисты отмечают, что какими бы не были гены, этот эффект останется, и особенно он весом в плане похудения, как сообщает «Версия.Инфо».