Москалькова рассказала о том, что с каждым годом количество жалоб на психиатрические учреждение увеличивается

В статье издания "TACC" появилась информация от Татьяны Москальковой о том, что в прошлом году количество жалоб, которые связаны с оказанием помощи в области психиатрии в России, увеличилось на 10%. Москалькова сообщила, что к ней за 2017 год обратилось 283 человека с жалобами. Уполномоченный по правам человека в РФ так же сказала, что, к сожалению, количество жалоб на медицинские учреждения с каждым годом становится все выше.

Эту информацию Татьяна Москалькова огласила на открытии заседания Координационного совета, в котором приняли участие все уполномоченные по правам человека. Заседание было посвящено проблемам с защитой прав людей, которые имеют психические заболевания.

44% жалоб поступают из-за не совсем законных принятых мер по помещению в учреждение с психиатрическим уклоном. Также поступает много жалоб, связанных с нарушенной очередностью помещения людей в подобные учреждения и с неблагоприятными условиями для жизни в них.

Москалькова предложила поработать над созданием независимой от органов власти службу, которая будет защищать права пациентов. По словам Москальковой, закон о создании такой службы был принят еще 20 лет назад, однако на сегодняшний день она все еще не создана.