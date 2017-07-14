Донор крови из Австралии спас 2,5 миллионов людей и попал в Книгу реккордов Гиннеса

Издание «МИР 24» написало статью о Джеймсе Харрисоне, который записан в Книге рекордов Гиннеса как человек, сдавший наибольшее количество крови. Этот житель Австралии при жизни смог спасти 2,5 миллиона младенцев с отрицательным резус-фактором.

Австралиец Джеймс Харрисон стал донором крови еще в юности после того как перенес операцию. С тех пор прошло уже 60 лет, на протяжении которых он сдал кровь около 1 200 раз. Медперсонал с донорских пунктов прозвал его «человеком с золотой рукой». В последний раз Джеймс Харрисон сдал кровь, когда ему был уже 81 год.

Дело в том, что Харрисон обладает редкой группой крови. Из ее плазмы медики создают препарат, который используют для помощи матерям и их детям, которые имеют отрицательный резус-фактор. Это позволило австралийцу спасти миллионы жизней.

Сам австралиец говорил о том, что очень рад тому, что благодаря его крови на свет родилось очень много здоровых детей. Этим нельзя не гордиться, так как Харрисон действительно заслуживает уважения благодаря всей помощи, оказанной миллионам австралийских жителей.