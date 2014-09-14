Ученые: Авокадо может спровоцировать развитие тяжелых заболеваний

До недавнего времени человечество знало только о полезных свойствах такого экзотического фрукта, как авокадо. Однако недавно ученые заявили, что данный продукт может провоцировать развитие тяжелых заболеваний.

Группа американских исследователей пришли к выводу, что авокадо все-таки опасный фрукт, если его неправильно употреблять. Сообщается, что в косточке авокадо содержаться опасные токсины, которые попав на мякоть, а потом в организм, могут развивать аллергические реакции и привести к проблемам с желудком.

Кроме того, ученые заметили, что люди, которые в своем рационе часто употребляли авокадо, страдали от интоксикацию печени. Медики рекомендуют не злоупотреблять данным фруктом и выбирать лишь мягкие плоды.