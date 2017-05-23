Минздрав: от передозировки пивом и вином умереть невозможно

В Минздраве рассказали о том, что от передозировки вина или пива умереть невозможно. Смертельной дозой для человека считается 400 миллилитров этанола, что эквивалентно 1 литру водки, 3,3 литрам вина и 9,9 литрам пива – выпить такое количество вина или пива человек не сможет.

Как сообщают в Минздраве, алкоголь приводит к смерти, но доза, которая является фатальной для человека, у каждого вида спиртного напитка разная. Так, для человека смертельной дозой этанола является 400 миллилитров этанола, такое количество спиртов приводит к алкогольному отравлению и влечет за собой гибель организма.

Однако, человеку не удастся выпить настолько много вина или пива, чтобы умереть. Если водка приведет к смерти уже после 1 литра, который употребит человек, то пиво и вино вызовут гибель после большего количества.

Смерть от пива наступит лишь в том случае, если человек выпьет 8,9 литров хмельного напитка. От вина можно погибнуть, если выпить его в количестве 3,3 литра. Как отметили в Минздраве, выпить такое количество пива или вина для человека невозможно.

Между тем, в Минздраве напомнили, что употребление алкоголя повышает риск преждевременной смерти. Как стало известно из исследований, человек, который часто пьет спиртное, рискует прожить на 9-10 лет меньше, чем непьющий.