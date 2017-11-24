Ешь до 15 и будь здоров: американцы представили новую методику почасового питания

Американские ученые выяснили, что до 15 часов ежедневно, человек налаживает правильный энергетический обмен и лишается тяги к ночным "перекусам". Такое исследование описывает издание The Daily Mail.

Сотрудники Университета Алабамы в Бирмингеме исследовали технологию "раннего насыщения" человека. Научная работа показала, что в течение суток людям полезно завершать употребление пищи до 15 часов, а не до 18, как принято считать. Ученые давно предполагали, что в этом случае у индивида снижается кровяное давление, риск диабета и желание перекусывать в течение последующего дня. В целом, такой подход к еде помогает нормализовать вес и оздоровить организм в целом.

Группа ученых из Бирмингема впервые провели клинические испытания этой теории. Как пишет в статье профессор Кортни Питерсон, эффект заключается в особенностях биологических ритмов. Гормон стресса кортизол достигает максимума в 8 часов утра, что помогает человеку взбодриться после пробуждения. Концентрация вещества снижается в течение дня и достигает минимума в 3 ночи. Падение кортизола сопровождается повышением энергетика-адреналина и серотонина, поднимающего настроение.

К средине дневных суток температура тела растет и провоцирует голод. Но если плотно позавтракать в 8 и пообедать до 15 - организм будет чувствовать себя хорошо и сбалансированно, относительно "биологических часов".

Это доказал эксперимент с участием 8 жителей США. Пять недель они питались в привычном режиме, а ещё 5 - по методике, предложенной учеными. При этом рацион был одинаковым. После второй диеты их показатели здоровья существенно улучшились, а предрасположенность к диабету в виде сахара в крови - снизилась.