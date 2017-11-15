В Новокузнецке инвалиду-колясочкину пришлось ползком передвигаться по больнице из-за отсутствия пандусов

В средствах массовой информации города Новокузнецк распространилась информация о том, что пациентка местной поликлиники из-за отсутствия пандусов не смогла заехать на коляске в больницу, поэтому ей пришлось передвигаться ползком.

Врачи объяснили это явление тем, что на крыльце пандус для инвалидов-колясочников установлен, а по периметру больницы и в основном по лестницам такие больные обычно пользуются помощью медперсонала поликлиники. Женщине были предложены костыли, однако она от них отказалась, давая понять, что такое средство передвижение не совсем комфортно и от него появляются небольшие кровоподтеки в области подмышек.

Сотрудники больницы провели медицинский осмотр пациентки, а после появления об инциденте информации в издательствах главврач лично позвонил этой женщине и удостоверился, что она не имеет никаких претензий к поликлинике.

В свою очередь, медики объясняют отсутствие пандусов по периметру больницы тем, что у них нет технической возможности для того, чтобы установить их на лестницах, поскольку для этого нужно соблюдать требования по углу наклона перепадов высот на лестницах.