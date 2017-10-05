Специалисты утверждают, что на магазинных тележках больше микробов, чем в общественном туалете

Медики из США решили проверить чистоту тележек в супермаркетах. Их ужаснуло количество микробов и вирусных бактерий, которое запросто может довести человека до различного рода заболеваний. Их эксперимент решили проверить и российские ученые. Оказалось, магазинные тележки переносят на себе гораздо больше бактерий, чем на сидениях унитазов в общественных туалетах.

Очень часто персонал супермаркета забывает о том, что к магазинным тележкам прикасается огромное количество людей за день. Работающие в нем люди следят за чистотой полок и холодильников, однако будто не обращают внимания на самый опасный источник переносных микробов.

Российские ученые обнаружили на пробах, взятых с тележек супермаркетов споры грибов плесени, бактерии золотистого стафилакока, а также очень много других очень вредных для организма людей бактерий и микробов.

Большинство из переносящихся микробов представляют собой опасность только при соприкосновении со слизистой оболочкой, поэтому ученые рекомендуют тщательно вымывать руки после похода в супермаркет, а также следить за своими детьми.