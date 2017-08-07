Ученые доказали, что табак и алкоголь самые опасные наркотические вещества

Издание Addiction опубликовало статью, в которой наркологи написали заявление о том, что алкоголь и табак считаются самыми опасными зависимостями человечества, так как по сравнению с другими веществами, вызывающими зависимость, они больше всего повлияли на увеличение смертности населения нашей планеты.

По данным исследователей из австралийского университета Нового Южного Уэльса, который находится в городе Сидней, 1/5 взрослого населения Земли каждый месяц уходит в запой, а 1/7 ежедневно курит сигареты. Обе зависимости увеличивают риск заболеваний раком или преждевременной смерти. Другие наркотические вещества по статистике употребляются гораздо реже.

За последние несколько лет ученые выявили очень много свидетельствований о том, что алкоголь и табак вызывают сильную привязанность в физическом и моральном плане, а также очень плохо сказываются на здоровье человека.

ВОЗ предоставило средствам массовой информации данные со статистикой, где указано, что ежегодно эти наркотические вещества увеличивают смертность населения Земли на 3,5-5 миллионов человеческих жизней. Такие показатели приравниваются к уровню смертности в автокатастрофах и онкологических заболеваниях. На сегодняшний день ученые бьют тревогу и призывают представителей власти запретить продажу сигарет и алкоголя, поскольку они вполне могут сравниться с уровнем зависимости от героина или других наркотических веществ и уносят не меньше человеческих жизней.

Австралийские ученые сравнили данные за последние несколько десятков лет и выяснили, что наибольший уровень смертности от наркотиков у табака. По статистике у каждых 110 человек из 100 000 умерших были проблемы с курением и в основном их заболевания и смерть были напрямую связаны с этой зависимостью. Алкоголь же забирал в 3 раза меньше жизней, однако по сравнению с другими наркотиками это все равно больше, так как в сумме они забирали в 10 раз меньше жизней, чем у табака.