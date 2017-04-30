Для операции на сердце врачи будут тренироваться на 3D-копии органа больных пациентов

В Великобритании медики из детской больницы Alder Hey в Ливерпуле нашли метод повысить успех операции на сердце до 99%. Перед проведением настоящей операции врачи тренируются на 3D-копии больного сердца, которая полностью повторяет вид и размеры реального органа.

Как сообщается, в Великобритании врачи смогли увеличить шансы на успешный исход операций на сердце. Метод, придуманный специалистами из детской больницы Ливерпуля, уже успешно себя зарекомендовал. За 2017 года врачи провели уже 40 операций, перед которыми прошли тренировку на искусственных органах.

Суть метода довольно проста, хоть и сложна в исполнении. Перед настоящей операцией ребенок проходит обследования, специалисты создают виртуальную модель его сердца и печатают искусственный орган на 3D-принтере. Медики получают полноразмерное сердце, на котором другим цветом можно выделять больные зоны или места, на которые стоит обратить внимание.

Получив копию сердца, врачи тренируются его оперировать, отрабатывая план действий и сокращая тем самым возможные ошибки и время, затраченное на операцию. Уже после тренировки, медики проводят реальную операцию, которая проходит весьма успешно, ведь хирурги тренировались заранее.

Процесс весьма эффективен, шанс на успех операции повышается почти до 100%. Однако, сделать такие операции более распространенными сложно, каждое сердце печатается отдельно, «на поток» поставить такой метод пока не удается. Тем не менее, уже 40 детей были успешно прооперированы, родители юных пациентов довольны, так как тренировки врачей увеличили шансы их наследников на жизнь.