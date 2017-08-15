Билл Гейтс предупреждает о скором развитии эпидемий по всему миру

В апреле на ежегодной лекции для Медицинского издания Новой Англии в Бостоне Билл Гейтс дал журналу интервью, в котором рассказал о предчувствии массовых эпидемий по всему миру в скором времени.

Американский бизнесмен, основатель компании Microsoft провел компьютерное моделирование, с помощью которого получил информацию о том, что по всему миру медицинские учреждения пока что не готовы к возможным всплескам эпидемии и опасных заболеваний. По словам предпринимателя, хоть в голливудских фильмах и показывают про то, как люди справляются с опасными эпидемиями и биотерроризмом, однако если бы все это происходило в реальности, человечество бы очень сильно подняло уровень смертности, так как даже США пока что не готовы для лечения эпидемий, особенно в маленьких городах.

Билл Гейтс также выразил свое беспокойство о возможном развитии пандемии и напомнил о последствиях испанского гриппа. Бизнесмен считает, что его запуск произвели искусственно и из-за этого умерли миллионы человек.

Результаты компьютерного моделирования, которое провел Билл Гейтс, показали, что если такой же грипп снова поразит мир, из-за этой болезни могут умереть больше 30 миллионов людей.

Именно поэтому основатель Microsoft профинансировал проект Grand Challenge, в основу которого войдет разработка средств против испанского гриппа. Сам Билл Гейтс вложил в проект $12 миллионов. Партнером организации также планирует стать Page family.