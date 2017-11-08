«Слепой закон»: во Владикавказе мальчика без глаза отказываются признать инвалидом

Во Владикавказе мать мальчика, который в 3 года лишился одного глаза, безуспешно пытается добиться того, чтобы ее ребенка признали инвалидом. Мальчику каждый год нужно менять протез, а детям с инвалидностью их делают бесплатно, однако, врачи и чиновники убеждают, что ребенок с одним глазом – не инвалид.

Как рассказала мать мальчика, ее ребенок в 3 года лишился глаза. Каждый год ему нужно менять протез, так как мальчик растет, а искусственный глаз становится маленьким и мешает. Протез стоит 10 000 рублей, его делают в Москве по индивидуальному заказу. Доехать до Москвы, прожить там какое-то время и заплатить за протез – для семьи мальчика очень дорого.

Однако, детям с инвалидностью такие протезы делают бесплатно. Мать мальчика уже несколько лет безуспешно пытается добиться, чтобы ее ребенка признали инвалидом. Тогда бы не было проблемы с оплатой протеза и мальчик смог бы чувствовать себя комфортно.

Чиновники и врачи Владикавказа отказываются признавать мальчика инвалидом. Во всех инстанциях женщине твердят, что если у ребенка есть глаз, который видит, то отсутствие второго не является причиной предоставить ребенку статус инвалида.

Мать мальчика отчаялась получить льготы на протез своему сыну. Она обратилась на телевидение, после чего чиновники все же решили помочь ребенку. Уполномоченный по правам ребенка при главе Республики Северная Осетия-Алания Артур Кокаев заявил, что каждый год замена протеза будет оплачена из казны. По словам Кокаева, вопрос с оплатой будет решен. Однако, статус инвалида ребенка так и не предоставили.