Ученые: диабетикам можно без вреда для здоровья есть 1-2 яйца в день

Ученые из Университета Сиднея установили, что людям с сахарным диабетом можно есть 1-2 яйца в день и это не скажется на их здоровье. Исследователям удалось выяснить, что человеком с преддиабетом или с диабетом второго типа может без вреда для здоровья есть до 12 яиц в неделю.

Многие люди, страдающие от диабета, получают от врачей рекомендации снизить употребление блюд с повышенных холестерином. Дело в том, что у людей с диабетом часто замечают повышение уровня «плохого» холестерина в крови, что может стать серьезным фактором для развития болезней сердца. Врачи не советует диабетикам есть яйца, но ученые доказали, что этой рекомендацией можно пренебречь.

Оказалось, что даже если человек с диабетом начнет съедать по 2 куриных яйца в день, то в его крови не увеличится число «плохого» холестерина. Яйца не оказывают на людей с диабетом негативных последствий, более того, они обладают массой полезных веществ, которые положительно влияют на организм.

Отмечается, что люди, которым диагностировали преддиабет или же диабет второго типа, могут употреблять в пищу до 12 куриных яиц в неделю. По словам ученых, при диабете люди не должны отказывать себе в употреблении яиц. Вместо сливочного масла и других продуктов с насыщенными жирами диабетикам предлагают добавить в рацион авокадо, оливковое масло и прочие продукты, имеющие в своем составе моно- и полиненасыщенные жиры.