Ученые: чрезмерная потеря веса развивает слабоумие

Американские медики связывают сильную потерю веса с развитием слабоумия у пожилых людей. Такие данные публикует издание Journal of Alzheimer's Disease.

Сотрудники Школы медицины Бостонского университета провели изучили Фремингемское исследование сердца и выявили зависимость, провоцирующую старческую деменцию. Они проанализировали медицинские показатели и опросы пациентов с таким диагнозом, сделанные в 1979-1983 годах. Оказалось, что тощие пожилые люди сильнее подвержены недугу, чем сверстники с более высоким индексом массы тела. Этот показатель демонстрирует соотношения веса к росту индивида.

Для деменции характерно сильное снижение возможности мозга. Страдающие этой болезнью сложнее запоминают новую информацию и могут забывать кое-что из ранних воспоминаний. Пока медицина не может предложить хорошего лекарства от этих симптомов. Ранее ученые называли возраст главной причиной деменции. Однако эксперты из Бостона открыли новый фактор.