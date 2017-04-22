Ученые выяснили, что два бокала вина перед сном являются причиной бессонницы

Группа ученых из Финляндии доказали, что два бокала вина перед сном не способствуют качественному сну, а наоборот приводят к бессоннице. Результаты нового исследования были опубликованы в журнале JMIR Mental Health.

Исследователи из Технологического университета Тампере пришли к выводу, что вино может пагубно отразиться на качестве сна, если человек выпьет сразу два бокала и ляжет спать. Эксперимент показал, что такой сон был беспокойным, а некоторые люди и вовсе длительное время не могли уснуть и восстановить потраченную энергию.

Согласно данным ученых, вино способно снизить качество сна на 40 процентов у молодых людей. Результаты предполагают, что молодые люди страдают от алкоголя больше, чем люди постарше, у которых сон от вина ухудшается всего на 24 процента.