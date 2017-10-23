Ученые: после потери возлюбленного старики рискуют умереть на 41% сильнее

Биологи из США доказали, что риск умереть с потерей любимого человека в пожилом возрасте возрастает почти вполовину. Исследование опубликовано на ресурсе Science Alert.

Группа американских ученых из Университета Райса во главе с Крисом Фагуденсом изучили показатели 65 участников возрастом от 51 до 80 лет. Они относились к двум группам. 32 из них накануне пережили потерю возлюбленного, а у 35 подобных переживаний не было. Исследователи взяли у добровольцев образы крови и зафиксировали основные медицинские показатели: возраст, пол, вес и наличие заболеваний.

Результаты анализа показали, что у страдающих от потери шансы погибнуть из-за отклонений в работе сердечно-сосудистой системы выросли на 41%. Вдовцы продемонстрировали повышенное содержание различных факторов воспаления. В список вошли опасные интерлейкины-6 и цитокины TNF-альфа. Их концентрация увеличилась на 7% и 5% соответственно. Кроме того, у подопытных на 47% упала вариативность ритма сокращения сердечных мышц. А это нередко является признаком развития сердечной недостаточности.