Учёные: Недоношенный ребёнок сможет лучше развиваться благодаря правильному питанию

Учёные заявили, что недоношенным детям нужно особое питание. Если правильно распределить белки, жиры и углеводы, их мозг начнёт развиваться лучше и быстрее, как отмечает ведущий автор Кэтрин Лимперопулос. Такое заявление эксперты сделали во время ежегодного собрания педиатров, как сообщает VladTime.

Эксперты подчеркнули, что лучше всего мозг развивается, когда идут последние недели беременности. Перед самым рождением он становится больше и сложнее из-за большого количества питания. Если ребёнок недоношенный, то, соответственно, всего этого он не получит. Чтобы этого избежать, нужно подобрать особый рацион.

Каким именно он будет, специалисты пока не определили, однако вопрос будет изучаться. Эксперты отметили, что так или иначе необходимо точно замерять белки, жиры и углеводы. Они выражают надежду, что в будущем их исследование поможет недоношенным детям не испытывать никаких сложностей.