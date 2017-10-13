Роспотребнадзор предупредил омичей о вспышке неизлечимой бразильской лихорадки

Роспотребнадзор Омской области предупредил местных жителей о вспышке опасной лихорадки в Бразилии, которая не лечится известными лекарствами. В связи с этим ведомства призывает омичей отказаться от визитов в страну со столь опасной обстановкой.

Речь идет о заболевании чикунгунья. Она переносится тропическими насекомыми, которые питаются кровью. В частности, москитами. У зараженного обычно до 40 градусов поднимается температура, болит голова, ломит суставы и мышцы. По данным медиков, недуг зачастую преодолевается организмом без сильных последствий для здоровья. Но в зоне повышенного риска находятся люди пожилого возраста или со слабой иммунной системой.

За первый квартал текущего года в Бразилии зафиксировали 4 262 случаев чикунгуньи. В прошлом году цифра была в три раза меньше. Правительство региона Рио-де-Жанейро уже уведомило об организации мер по локализации очагов, из которых распространяется лихорадка. Однако угроза эпидемии остаётся высокой, потому как в Бразилии острый дефицит средств для диагностики и профилактики болезни. Не выделяется достаточно средств и на борьбу с летающими переносчиками.