"Вкусняшки-убийцы": Time описал 10-ку разрушающих сердце блюд

Эксперты издания Time опубликовали список из 10 блюд, которые интенсивно разрушают сердечно-сосудистую систему потребителей. В своём исследовании он опирался на слова Регины Друз, профессора из Университета Хофстра в США.

По словам ученого, людям стоит избегать частого употребления гамбургеров. Они содержат углеводы и насыщенные жиры, которые вместе наносят существенный вред сердцу. Ситуация ухудшается из-за того, что многие сети "фаст-фуд" ресторанов готовят гамбургеры из не лучших ингредиентов и без соблюдения правильных техник приготовления.

Высокая концентрация насыщенных жиров характерна также для обработанного мяса и колбас. Даже диетические виды этих продуктов содержат довольно много соли.

Для сердца в принципе вредны блюда с глубокой прожаркой. К таким относятся картофель фри, "цыплята табака", многие жареные закуски, пицца. Дело в транс-жирах, которые могут увеличить содержание в организме холестерина.

Конфеты, сладкие напитки и подслащенные соки также относятся к категории риска из-за обилия сахара в своём составе. Это вещество ускоряет появление избыточного веса, диабета и всё того же холестерина. Сюда же можно отнести сухие завтраки. Ведь много углеводов по утрам катализирует воспаления и вызывает тягу к сахару в течении оставшегося дня. Сахар и жиры делают опасными даже мучные продукты и печенье. По заверениям биологов, маргарин лучше тоже исключить из своего рациона.