Учёные выяснили, какое влияние оказывает йога на сексуальную жизнь

Грейси Ландес, сексопатолог, говорит, что йога помогает не только улучшить здоровье человека, но и оказать положительное влияние на его сексуальную жизнь. Это происходит в результате общего укрепления мышц, развития гибкости, выносливости и чувства спокойствия.

В своих исследованиях Грейси Ландес доказать несправедливость того, что мужчины считают йогу исключительно женским видом спорта. В истории неизвестно ни одного имени женщины-йога. Поэтому сексопатолог называет причины, почему мужчинам снова стоит обратить внимание на нее. Во-первых, благодаря растяжкам, упражнения усиливают циркуляцию крови и ее приток к внутренним органам, что продлевает период сексуальной активности.

Кроме этого спокойные асаны снимают напряжение и эмоциональные блоки, что позволяет чувствовать себя более раскрепощенно рядом с партнером.

И последнее, на что обращают внимание доктора, это то, что активное занятие йогой помогают нормализовать и повысить выработку гормона тестостерона.