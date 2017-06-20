Лучше пешком: медики рассказали, кому может навредить утренняя пробежка

Утренняя пробежка становится одним из любимых занятий спортом для многих людей разного возраста. Однако, существуют болезни, при которых занятия бегом не только бесполезны, но и крайне опасны.

Медики рассказали, что некоторым людям не стоит заниматься бегом. В категорию людей, которым лучше ходить пешком и не бегать, попали те, у кого есть проблемы со зрением, с позвоночником, с сердцем и с астмой.

Врачи не рекомендуют заниматься бегом тем, кто страдает от простуды. Занятия во время болезни могут лишь усугубить состояние простуженного человека. Также от бега стоит отказаться людям с бронхиальной астмой и тем, кто страдает от легочной недостаточности.

Для людей с больным сердцем или тем, кто имеет проблемы сосудов, перед пробежкой нужно обязательно консультироваться с врачами. Полностью отказаться от бега нужно страдающим от проблем с позвоночником или с больной костной системой.

Медики также указали, что люди, страдающие от глаукомы или близорукости, категорически не должны заниматься бегом. Во время пробежек может случиться отслоение сетчатки.

Людям, чей возраст уже превысил отметку в 50 лет, весьма трудно перенести физическую нагрузку. Им врачи порекомендовали выбрать в качестве спорта скандинавскую ходьбу, йогу, пилатес или растяжку.