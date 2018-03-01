Эксперты рассказали, как наркозависимость матери влияет на будущее ребёнка
Специалисты провели анализ психического состояния женщин, которые принимали наркотики во время беременности. Представители Pediatric Academic Societies заключили, что бывшим наркоманкам становится хуже, а их расстройства усугубляются и происходит влияние на детей.
Эксперты утверждают, что у людей, которые принимают наркотики, было обнаружено расстройство личности различных форм. Например, частым из них является расстройство настроения.
Беременность и первые месяцы после родов считаются трудным периодом для любой женщины. Было доказано, что девушки, которые связывали некоторый период своей жизни с наркотическими веществами, не могут бороться с трудностями. По этой причине им очень сложно выдержать лечение младенца, который страдает неонатальным абстинентным синдромом (НАС). После долгого лечения от последствий употребления наркотических веществ во время беременности женщина впадает в депрессию.
Опрос Truven Marketscan показал, что такие матери в три раза больше склонны к депрессии (33% против 11%), чем обычные женщины, послеродовой депрессии (7% против 0%), беспокойству (27% против 1%) и реакцией на коррекцию (9% против 4%).
Результат исследования показал, что наркозависимость матерей не только влияет на их ребёнка, но и нарушает их психологическое здоровье даже после того, как женщина прекратила их принимать.