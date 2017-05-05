За тальк, вызывающий смертельный рак, Johnson&Johnson заплатит 37 миллионов долларов

4 мая, в США, суд в штате Нью-Джерси постановил, что компания Johnson&Kohnson должна выплатить 37 миллионов долларов за свой детский тальк, который после долгого применения вызвал у мужчины мезотелиму легкого, агрессивный и смертельный рак. 30 миллионов долларов компания заплатит пострадавшему, а еще 7 миллионов уйдут на выплаты супруге заболевшего раком, в качестве искового возмещения.

Детский тальк широко используется по всему миру. Его применяют для детей, некоторые используют его и во взрослом возрасте. Индустрия бытовой химии продает еще и ароматизированные тальки, которые так нравятся женщинам. Оказалось, что самый, казалось бы, безобидный элемент личной гигиены, такой как детский тальк, может стать причиной смертельной болезни.

Мужчина по имени Стивен Ланзо использовал продукции от компании Johnson&Johnson почти всю свою жизнь, больше 30 лет. У него диагностировали рак и тот заявил, что его болезнь вызвана тальком от известного бренда.

Компания отрицала свою вину и не готова была признать, что детский тальк может вызывать рак. Оказалось, что тальк является самым мягким земным минералом. Его добывают возле асбестовых отложений и они могут попадать в состав талька. Асбест очень опасен для людей, а при добыче талька он может попасть в него и загрязнить своими частицами. Суд проходил в штате Нью-Джерси, там расположен главный офис компании. Фирма взяла на себя выплату 70% от суммы, постановленной судом. Остальные 30% выплатит компания Imerys Talc, которая занимается добычей талька.

Это не первый случай, когда продукты от Johnson&Jonson вызывают у людей рак. В 2016 году компания платила 72 миллиона долларов по делу о 62-летней женщине, которая погибла от рака яичников.