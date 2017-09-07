В Оренбурге пациент хосписа отписал свое жилье медсестре за 4 дня до своей смерти

Жительница Оренбурга подала судебный иск на медсестру, которая ухаживала за ее отцом в хосписе, после чего получила от него комнату в квартире, якобы в подарок. Как сообщает дочь пенсионера, ее отец был инвалидом и часто жаловался на сердце. За 4 месяца до его смерти он вдруг обнаружил, что в хосписе, в котором он находится на лечении, работает его дальняя родственница. Самое странное в этой истории то, что документ о дарении квартиры был подписан пенсионером за 4 дня до его смерти.

Владимир Толстых был инвалидом и постоянно жаловался на боль в сердце. За последние 5 лет он пережил 4 инфаркта и 2 инсульта. Умер пенсионер в 2017 году в паллиативном отделении КГБ имени Пирогова, в возрасте 63 года. Обычно инвалида отправляли на лечение в городскую больницу №1, где его все знали и любили. Однако как-то раз его отправили на 3 недели в хоспис, где он и встретил свою дальнюю родственницу. В таких заведениях как правило люди проходят только один курс в год, однако пенсионера спустя 2 месяца после прохождения его курса снова отправили туда же. За несколько дней до своей смерти инвалида-колясочника перевезли в МФЦ в «Армаду», где он подписал документы о том, что передает свое имущество медсестре, которая за ним ухаживала. К тому же за пару дней до смерти пенсионер пребывал в хорошем самочувствии и разговаривал по телефону со своей дочерью.

Обстоятельства данного происшествия будут выясняться уже в суде.