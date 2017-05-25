Ученые рассказали сколько нужно спать в сутки, чтобы не умереть преждевременно

Мэтью Уокер уже давно занимается исследованиями в области проблем связанных со сном. Ученый рассказал, что если человек страдает от недосыпа, это может привести к различным видам заболеваний. В основном, недосып может влиять на развитие раковых опухолей, болезни сердца, а также ожирения. Уокер также рассказал, сколько нужно часов в день уделять сну, чтобы избавится от риска этих заболеваний.

Недавно ученые из Америки назвали 2 главные причины, по которым люди страдают от недосыпа. Зачастую такие люди слишком заняты и просто не могут уделять больше времени на сон. В более редких случаях встречаются люди, страдающие от бессонницы.

По словам Мэтью Уокера, чтобы не рисковать заболеть той или иной болезнью и не умереть преждевременно, нужно спать как минимум по 8-9 часов в сутки. Такое время идеально подходит для того, чтобы человеческий организм отдохнул и снова мог приступить к работе.

Профессор также рассказал о том, что риски появляются, даже когда вы уделяете сну по 6-7 часов в день. Этого недостаточно, чтобы организм высыпался. Поэтому, чтобы не заболеть, сон должен быть на первом месте и им нельзя пренебрегать.