Ученые обнаружили связь между бесплодием и фастфудом

В издании Human Reproduction появились сведения австралийских ученых, которые провели эксперимент на 6000 женщинах, планировавших зачатие ребенка. Ученые хотели выяснить есть ли связь между бесплодием и фастфудом, в котором содержится большой процент жиров.

В результате эксперимента выяснилось, что женщины, которые регулярно питаются фастфудом, в 2 раза чаще не могут забеременеть. Ученые смогли прийти к такому выводу, когда наблюдали за здоровьем и пищевыми привычками женщин, которые планировали завести ребенка. Также исследование показало, что полный отказ от жирной пищи способен помочь зачать ребенка гораздо раньше, чем в случаях, когда женщины продолжали питаться гамбургерами и картошкой фри.

Пока что неизвестно почему фастфуд так негативно влияет на состояние половых органов женщин. Ученые предположили, что в фастфуде содержатся вещества, которые имеют способность проникать в яйцеклетки, нарушая их работоспособность. К тому же соль, сахар и жиры, как доказали ранее, негативно сказываются на работе обмена веществ и мешают нормальной работе половых органов.