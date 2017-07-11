Российские хирурги придумали способ сэкономить на голосовых протезах

Раньше для того, чтобы нормально питаться и разговаривать онкологическим больным устанавливали голосовые протезы. Однако такие устройства быстро изнашиваются. Их приходится заменять каждые 2-3 месяца. На это из государственного бюджета брались очень большие деньги, если конкретнее, то около 418-627 миллионов в год. Медики из онкологического института имени Герцена, что находится в Москве, нашли способ уменьшить затраты государства и дать возможность онкологическим больным питаться и говорить самостоятельно, без каких-либо дополнительных устройств.

В онкологическом институте имени Герцена недавно впервые провели операцию по замене гортани с использованием кишечника самого пациента. Для этого они вырезали часть толстой и тонкой кишки пациента, а также клапан, который их разделяет. После этого хирурги занялись восстановлением глотки и пищевода с помощью толстой кишки, а потом врачи сшили с трахеей тонкую кишку.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Известно, что на данный момент онкологический пациент полностью отказался от голосового протеза и может самостоятельно разговаривать и питаться.