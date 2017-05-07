В Новокузнецкой клинике хирургии пациентке весом 130 кг сделали операцию по снижению веса

В Новокузнецке пациентке ростом 160 см и весом 130 кг провели очень редкую операцию по удалению лишнего веса. За операцию взялся директор клиники хирургии. Он сделал пациентке лапароскопическое мини-гастрошунтирование. В России такое сложное хирургическое вмешательство проводится только в нескольких очень крупных медицинских центрах.

Дело в том, что в случаях с ожирением врачи прибегают к хирургическому вмешательству только тогда, когда лишний вес действительно ставит под угрозу жизнь пациента. После окончания операции, пациент проходит курс выздоровления и за 3-6 месяцев сбрасывает до 40% собственного веса.

Такой результат помогает пациентам с ожирением избавиться от заболеваний, вызванных лишним весом. К таким заболеваниям относятся сахарный диабет, артериальная гипертензия, ишемия и много других.

В последнее время люди очень часто страдают от лишнего веса. Причиной являются переедание, сидячий образ жизни и модный тренд вредной пищи. А лишний вес в свое время приводит к различным заболеваниям, проблемам с повышенным артериальным давлением и проблемам с сердцем.