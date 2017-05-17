ВОЗ рассказала, где самый чистый воздух на пленете

Эксперты ВОЗ признали Финляндию страной с самым чистым воздухом на планете. Догоняют лидера скандинавские страны, а самыми отстающими признаны государства Африки и Востока. Авторы исследования также привели данные по России.

Сообщается, что Всемирная организация здравоохранения проводила мониторинг в течение 8 лет, с 2008 по 2016 год. За это время наблюдения велись более чем в 2,5 тысячах населенных пунктах в 100 странах мира. При этом определялись показатели содержания в атмосфере пыли и мелких частиц.

Самым чистым ученые признали воздух в Финляндии – там содержание пыли в одном кубометре воздуха составляет всего 6 микрограммов (установленная ВОЗ норма – 10 мкг). Среди лидеров по чистоте названы также Швеция и Норвегия, а еще Эстония, Канада и Исландия.

Самый грязный воздух, по мнению ученых, вдыхают жители Катара, Монголии, Уганды и Камеруна.

Исследования чистоты воздуха проводились и в России, правда, данные ограничиваются только Москвой. Здесь показатели составили 32 и 20 микрограмм на кубический метр.

По мнению экспертов из финского Метеорологического института, кроме промышленности и транспорта у пыли множество источников. Все они не просто влияют на здоровье людей в той или иной местности, но и активно изменяют климат Земли к худшему.