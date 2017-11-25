Жительница Великобритании заболела раком из-за того что ее ребенок сросся с маткой

38-летняя жительница Великобритании заболела раком из-за того, что врачи обнаружили ее второго ребенка, который умер в утробе, уже когда он слился с маткой. Лианн Кроули вынашивала близнецов, однако на свет появился только один из близнецов, который сразу после рождения попал в реанимацию.

Спустя 3 недели после родов Лианн забрала сына из больницы и вернулась домой, однако уже дома у женщины открылось кровотечение. Медики увезли ее в больницу и провели обследования.

Врачи смогли поставить диагноз только через 3 месяца после того, как у Лианн родился ребенок. Оказалось, что у 38-летней женщины развился рак из-за того, что брат-близнец ее маленького сына умер в утробе и практически врос в матку. Однако рак обнаружили уже когда метастазы успели войти в легкие.

Жительница Великобритании прошла курс химиотерапии, чтобы рак не добрался до мозга. Лианн лежала под капельницей по 15 часов в неделю, а также женщине больше 20 лет переливали кровь. Женщина осталась без волос. Но не смотря на все сложности, которые принесла ей беременность, сейчас женщина очень рада рождению ребенка и у нее началась стадия ремиссии.