Медики сообщили, как сквозняк влияет на здоровье

Существуют различные мифы и человеческие убеждения о том, как сквозняк воздействует на организм человека. Терапевт Олеся Савельева из московской клиники "Медицина" раскрыла это явление с медицинской точки зрения.

Некоторые считают поток воздуха едва ли не единственным спасением в жаркое время. Другие же, напротив, убеждены в губительном воздействии сквозняка, несущего вредоносные микроорганизмы и вредные частицы. По словам доктора, опасность такие дуновения действительно представляют, однако влияют они несколько по-другому. На холоде организм начинает защищать себя "гусиной кожей" и поднятием волосков, которые создают воздушную подушку. Мышцы вблизи кожи начинают сокращаться для ограничения утечки внутреннего тепла.

А вот на сквозняке эти механизмы зачастую не активируются, ведь человек чувствует себя вполне комфортно. Пока он наслаждается избавлением от жары, уязвимые зоны его тела переохлаждаются. Больше всего рискует голова и шея. В таком месте может начаться воспаление мышц и внутренних систем, усиленное инфекцией. Дело доходит до поражений носоглотки, внутреннего уха, легких, миндалин, трахей и бронхов. Таким образом человек может заработать даже пневмонию. На сквозняке опасности подвергается даже нервная система. Бывали случаи воспаления тройничного нерва и параличей лицевого.