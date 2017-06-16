Злоупотребление алкоголем может привести к заболеванию раком ротовой полости

Ученые из Нью-Йоркского университета пришли к заключению, что злоупотребление спиртными напитками может существенно увеличить риск заболевания десен и рака ротовой полости.

Исследователи провели эксперимент, в котором поучаствовало 1044 человека. Среди них было 270 добровольцев, которые не употребляют спиртные напитки, 614 человек, которые иногда употребляют алкоголь в умеренных дозах и 160 людей были замечены за злоупотреблением спиртосодержащих напитков. Результаты эксперимента показали, что люди, которые регулярно пьют алкогольные напитки, страдают от образования болезнетворных бактерий в ротовой полости и от последствий их появлений гораздо чаще, чем те, которые пьют умеренно или вообще не пьют. Как объясняют ученые, это случается из-за того, что алкоголь способен спровоцировать рост патогенной микрофлоры.

Известно, что в нашем организме есть бактерии Lactobacillales, которые предотвращают развитие опасных заболеваний. Однако количество этих бактерий у людей, которые злоупотребляют алкоголем, заметно снизилось. Поэтому исследователи решили провести еще один эксперимент, чтобы выяснить нейтрализуют ли спиртные напитки полезные для нашего организма бактерии или только создает благоприятные условия для опасных бактерий. А также в планах у ученых выяснить подействует ли отказ от алкоголя на восстановление микрофлоры полости рта.