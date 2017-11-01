Кемеровские врачи из косточки ноги пациента сделали ему новую челюсть

В Кузбассе Кемеровским врачам удалось помочь пациенту, который из-за рака потерял 80% нижней челюсти. Медики использовали для восстановления челюсти часть его малой берцовой кости, ткани уже прижились и пациент идет на поправку.

Как сообщается, сложнейшая операция была сделана еще в 2017 году, но только сейчас можно сказать, что она прошла успешно. Ткани прижились и мужчина начал идти на поправку, он уже начинает учиться говорить и в состоянии самостоятельно дышать. Пока что мужчине нельзя есть твердую пищу, но врачи уверенны, что уже скоро он сможет вернуться в привычный ритм жизни и питаться не только мягкой пищей.

У мужчины был рак, который «съел» 80% нижней челюсти. Из-за болезни пациент лишился не только челюсти, но и возможности полноценно дышать и даже принимать пищу. Медики, работающие в Кемеровской областной клинической больнице имени Беляева, провели операцию по удалению опухоли и смогли восстановить челюсть. Для этого им понадобилась часть малой берцовой кости пациента.

Медики взяли фрагмент малой берцовой кости, также им понадобились части мышцы и кожи, которые питали сосуды. Врачи нашли на шее мужчины сосуды и присоединили к ним сформированный лоскут из кости и тканей. Таким образом, медикам удалось создать челюсть и обеспечить ее приживаемость. Сейчас врачи сообщают об успешном исходе операции и утверждают, что уже скоро мужчина сможет жить полноценной жизнью.