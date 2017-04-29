В Улан-Удэ хозяйка частного зооприюта отправила на отстрел 127 животных. Она держала 47 кошек и 80 собак в частном доме в поселке Матросово около 20 лет, так что решение закрыть его оказалось неожиданным.

Волонтеры Республики Бурятия изо всех сил просят о помощи ее остальных жителей, главным образом - горожан столицы, Улан-Удэ. По их словам, вскоре может произойти кое-что страшное, и они пытаются это предотвратить. Как оказалось, на территории поселка Матросово находится частный зооприют. Держит его местная жительница, однако недавно она решила, что больше не хочет им заниматься. Чтобы снять с себя это бремя, она решилась на отстрел 127 животных.

Благодаря усилиям волонтеров, многим из них уже получилось найти хозяев. Без приюта пока остаются 25 собак и 9 кошек. Тем не менее, буряты уверенны, что в городе Улан-Удэ, население которого составляет порядка 400 тысяч человек, найдутся неравнодушные люди, которые возьмут животных к себе.