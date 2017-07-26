Ученые рекомендуют кормить младенцев горькими или безвкусными овощами

Британские исследователи утверждают, что молодым родителям стоит отказаться от сладких фруктовых каш в качестве прикорма для младенца. В рацион следует вводить брокколи и шпинат, чтобы иметь здоровых детей.

Эксперты по детскому питанию из University College London советуют родителям выбирать горькие или безвкусные овощи, такие как брокколи, шпинат или цветная капуста, в качестве первой твердой пищи для ребенка. Кроме того, ученые не рекомендуют с раннего возраста давать детям пробовать сладкие фрукты, например, бананы.

Доктор Клэр Ллевеллин и профессор Хейли Сирад, которые уже более десяти лет изучают вкусовые привычки детей, говорят, что таким образом в будущем дети не будут отказываться от пищи и перебирать продуктами. По словам ученых, важно с первых дней приучать ребенка к правильному питанию.